موسكو ترفض تعليقات وزير الخارجية الألماني حول قضية نافالني وتصفها بـ"المشينة"

قالت وزارة الخارجية الروسية إن تعليقات وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، على ما صدر من روسيا بحق برلين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما يتصل بقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني، مشينة وغير مقبولة.

موسكو - سبوتنيك. وذكرت الوزارة أن وصف ماس لمزاعم موسكو بـ "العبثية" أمام البرلمان الألماني "مشين وجدير بالانتقاد".

وتابعت الخارجية الروسية أن "الهجوم الدعائي ضد موسكو لا يتوانى في برلين"، مضيفة "كل ما نريده هو مساعدة قانونية وتقنية وتنظيمية سواء في الإطار الألماني- الروسي الثنائي أو عبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لصالح إجراء تحقيق شامل وشفاف وموضوعي في ملابسات الحادث الذي وقع لأليكسي نافالني".

وأضافت أن موسكو "مهتمة بمعرفة من يقف وراء ذلك الاستفزاز المعادي لروسيا"، داعية برلين للوفاء بالتزاماتها ضمن المعاهدة الأوروبية للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية".

ودعت الخارجية الروسية برلين لـ "تقديم تفسيرات"، مشيرة إلى أن "الأعذار التي سيقت لنا من قبل ليست مقبولة ولا مقنعة".