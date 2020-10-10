تسجيل
17:06 GMT10 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    هيلاري كلينتون

    كلينتون تدعو إلى خفض الإنفاق على حاملات الطائرات وتعترف بتفوق الصين

    © AFP 2020 / Frederic J. Brown
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202010101046791271-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-/

    دعت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، وزوجة الرئيس الأمريكي الأسبق، هيلاري كلينتون، الكونغرس الأمريكي إلى خفض ميزانية البنتاغون وتحويل التمويل إلى "التجديد المحلي" والدبلوماسية، مؤكدة أن الأسلحة الباهظة التي تصنعها أمريكا لم تعد ضرورية اليوم.

    وفي مقال مطول لها في مجلة "foreignaffairs" الأمريكية، عرضت وزيرة الخارجية السابقة رؤيتها لإعادة هيكلة الإنفاق الدفاعي في أمريكا، موجهة أصابع الاتهام للرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب بـ"سوء الإدارة".

    كويكب بينو
    © Photo / NASA's Goddard Space Flight Center/University of Arizona
    "عالم مقلوب رأسا على عقب".. تجمع غامض من الصخور "التائهة" تحير العلماء.. صور وفيديو
    واعتبرت كلينتون في مقالها أن "المنافسة اليوم ليست مسابقة عسكرية عالمية تقليدية للقوة والقوة النارية"، على حد قولها.

    ونوهت كلينتون إلى أن التخلص من ما سمته "كتاب قواعد الحرب الباردة"، لن يؤثر كثيرا على "خصوم" الولايات المتحدة الذين يستخدمون أدوات جديدة للقتال في "المنطقة الرمادية بين الحرب والسلام"، ويستغلون "الإنترنت والاقتصاد المفتوحين لتقويض الديمقراطية الأمريكية ، وفضح ضعف العديد من أنظمة أسلحتها القديمة"، على حد زعمها.

    وطالبت كلينتون بخفض التمويل لبعض أنظمة الأسلحة الأكثر تكلفة بالنسبة للجيش الأمريكي وتبني "نهجا أوسع يشمل التهديدات ليس فقط من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وحركات التمرد ولكن أيضا من الهجمات الإلكترونية والفيروسات وانبعاثات الكربون والدعاية عبر الإنترنت".

    واعتبرت كلينتون أن "أنظمة الأسلحة الأمريكية باهظة الثمن غير مناسبة لمواجهة عسكرية مع الصين"، والتي قالت إنها طورت قدرات "غير متكافئة" يمكنها بسهولة تحدي الأسلحة المتفوقة تقنيا.

    وبينت كلينتون أن الجيش الأمريكي يخوض حروبا برية باهظة الثمن في الشرق الأوسط، بينما كانت الصين تستثمر في أسلحة رخيصة نسبيًا لمنع وصول هذه الأسلحة، مثل الصواريخ الباليستية المضادة للسفن، والتي تشكل تهديدا حقيقيا لحاملات الطائرات الباهظة الثمن في الولايات المتحدة.

    وتابعت كلينتون: "إن تقدم الصين يعني أن التفوق الجوي والبحري للولايات المتحدة في المنطقة لم يعد مضمونا".

    صخور على ساحل المحيط الهادىء
    © Sputnik . Alexander Liskin
    "حصن" من الصخور العملاقة في قاع البحر لحماية الأسماك من الصيد الجائر... صور
    وأكدت كلينتون أن هذه ليست منافسة مع نظير عسكري بل هي نوع جديد من التهديد غير المتكافئ. لقد تعلم الأمريكيون في رمال أفغانستان والعراق أن عدم التناسق يمكن أن يكون مميتًا.

    ووصفت كلينتون الطائرة الأمريكية "F-35 Lightning II" (الشبح)، بأنها "الطفل الملتصق بهذا الواقع السياسي"، مشيرة إلى أن تطوير هذه الطائرة قد تأخر كثيرا عن الجدول الزمني والميزانية المحددة، وتقدر تكلفتها بتريليون دولار منذ الإعلان عنها، ومع ذلك فهي لا يمكن المساس بها".

    وقالت: "لقد غرقت القوات الجوية للكثير من الوقت والمال في المشروع لدرجة أن العودة إلى الوراء أصبحت غير واردة، خاصة وأن طائرة F-35 هي طائرة الجيل الخامس الوحيدة التي يتم تصنيعها حاليًا في الولايات المتحدة".

    واقترحت كلينتون تحويل مصنع "ليما" للدبابات في ولاية أوهايو الأمريكية إلى مصنع يقوم بتنظيف المركبات الكهربائية بدلا من تصنيع دبابات "أبرامز".

    انظر أيضا:

    "عالم مقلوب رأسا على عقب".. تجمع غامض من الصخور "التائهة" تحير العلماء.. صور وفيديو
    يحق للمرأة الترشح.. مشاورات في إيران حول الانتخابات الرئاسية
    "حصن" من الصخور العملاقة في قاع البحر لحماية الأسماك من الصيد الجائر... صور
    الكلمات الدلالية:
    الشبح الأمريكية, حاملة طائرات, بيل كلينتون, هيلاري كلينتون
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الفلسطيني محمود كايد، يعرض مجموعته من طابع البريد، التي يجمعها منذ عقود، في بلدة فلسطينية تقع في محافظة نابلس، الضفة الغربية، 7 أكتوبر 2020
    من كل الأزمان ولمختلف الدول... فلسطيني يعرض تشكيلة من الطوابع جمعها في 50 سنة
    هيونداي الطائرة
    قريبا... سيارات "هيونداي" الطائرة
    إنفوجرافيك.. كلمات لا تقولها لمرضى السرطان أبدا
    كلمات لا تقولها لمرضى السرطان أبدا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك