أمريكا تدعو لمفاوضات مع كوريا الشمالية من أجل نزع كامل للسلاح النووي

وصف مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، اليوم السبت، عرض كوريا الشمالية لصاروخ باليستي جديد عابر للقارات بأنه "مخيب للآمال" ودعا الحكومة إلى التفاوض لتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل.

ويقول محللون إن الصاروخ، الذي عُرض على متن مركبة نقل لها 11 محورا للعجلات، سيكون في حالة دخوله الخدمة أحد أكبر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المنقولة برا في العالم، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال المسؤول "أمر مخيب للآمال أن نرى كوريا الشمالية تواصل إعطاء الأولوية لبرنامجها النووي والصواريخ الباليستية المحظورة على حساب العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقا لشعب كوريا الشمالية. الولايات المتحدة تدعو كوريا الديمقراطية إلى الدخول في مفاوضات متواصلة وجادة لتحقيق نزع السلاح النووي بشكل كامل".

وبث التلفزيون الرسمي في كوريا الشمالية لقطات، اليوم السبت، لعرض عسكري ذكرت السلطات الكورية الجنوبية أنه أقيم في وقت مبكر من صباح اليوم.

وكان من المتوقع على نطاق واسع إقامة ذلك العرض العسكري الذي تابعه عن كثب محللون ومسؤولون في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بحثا عن دلائل على صواريخ باليستية جديدة بعيدة المدى لم تكشف عنها كوريا الشمالية في عرض عام منذ أوائل 2018، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية قالت، في وقت سابق، إن بيونغ يانغ أظهرت إشارات تدل على الاستعداد للكشف عن صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، خلال العرض العسكري، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الحاكم.