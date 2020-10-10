ناشطة المناخ جريتا تونبري تعلن تأييدها لبايدن

أعلنت ناشطة المناخ السويدية جريتا تونبري، اليوم السبت، تأييدها للمرشح الديمقراطي جو بايدن، ودعت الناخبين المهتمين بالبيئة والقلقين على آثار التغير المناخي لأن يكون صوتهم مسموعا في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت الناشطة الشابة (17 عاما)، على تويتر، إنها لم تخض قط في السياسة والأعمال الحزبية لكن "الانتخابات الأمريكية القادمة تتخطى كل ذلك وتتفوق عليه".

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O — Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 10, 2020

​وكتبت تونبري "من زاوية تعني بالمناخ، الأمر أقل بكثير مما ينبغي القيام به، والكثير منكم بالطبع يؤيد ناخبين آخرين. لكن أعتقد أن عليكم تنظيم أنفسكم ودعوة الجميع للتصويت لبايدن".

ويمكن لتونبري، التي فجرت حركة احتجاجية عالمية من أجل المناخ بعدما نظمت احتجاجا خارج البرلمان السويدي عام 2018، أن تشجع على زيادة المشاركة بين الناخبين الشبان الذين تكون نسبة المصوتين منهم في العادة أقل من كبار السن.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد سخر من تونبري بعد أن اختارتها مجلة تايم الأمريكية عام 2019 شخصية العام.