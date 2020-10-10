وزير الدفاع الأرميني يناقش مع الصليب الأحمر إجراءات تبادل السجناء بين أرمينيا وأذربيجان

ناقش وزير الدفاع الأرميني ديفيد تونويان، ورئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في يريفان، كلير ميترو، يوم السبت، إجراءات تبادل الأسرى وجثث القتلى في ناغورنو قره باغ، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الإنساني الذي تم التوصل إليه مع أذربيجان.