بينها 2.7 مليار دولار صادرات... إيران تكشف حجم تجارتها الخارجية بشهر واحد

أعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية أن حجم تجارتها الخارجية في شهر يونيو/حزيران الماضي وصل إلى 5.76 مليار دولار بينها 2.7 مليار صادرات.

ونقلت وكالة "فارس" عن متحدث مصلحة الجمارك الإيرانية اليوم السبت تأكيده تسجيل حجم التجارة الخارجية بكمية 11 مليون طن من السلع وبقيمة 5.767 مليار دولار في الشهر السادس من السنة المالية الجارية.

وبين "روح الله لطيفي" أن الصادرات استحوذت على 8.252 مليون طن من إجمالي حجم التجارة الخارجية بقيمة 2.691 مليار دولار في مقابل 2.690 مليون طن واردات بقيمة 3.076 مليار دولار.

ولفت إلى أن الصادرات سجلت نموا كمّيا بنسبة 6 بالمائة وسعريا بنسبة 24.5 بالمائة عن الشهر السابق ما يعكس عودة التجارة الإيرانية لطبيعتها بعد أزمة كورونا وإغلاق الحدود.

وأكد المسؤول الإيراني أن الصين تصدرت قائمة الدول المستوردة للسلع الإيرانية في الشهر المذكور بـ 2.267 مليون طن بقيمة 669 مليون دولار، تلاها العراق بـ 1.415 مليون طن بسعر 565 مليون دولار والإمارات بـ 1.215 مليون طن بقيمة 379 مليون دولار إضافة إلى أفغانستان بحجم 704 آلاف طن بقيمة 232 مليون دولار وتركيا بـ 380 ألف طن بقيمة 218 مليون دولار.