"نتعرض لمصائب غير متوقعة".... زعيم كوريا الشمالية يعتذر لشعبه

قدم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اعتذارا للشعب الكوري الشمالي، اليوم السبت، وذلك على خلفية المصائب التي تعرضت لها كوريا الشمالية في هذا العام.

وأعرب كيم جونغ أون في خطاب أدلى به خلال استعراض عسكري أقيم بمناسبة الذكرى الـ75 على تأسيس حزب العمال الحاكم، عن أسفه لشعبه، وذلك حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأوضحت الوكالة أن كيم استخدم لغة الاحترام طوال خطابه، وعبر عن شكره وثقته في الشعب مع استخدام عبارات "آسف"، "ممتن" حوالي 10 مرات.

وجاء في خطابه: "نتعرض يوميا لمصائب غير متوقعة تشمل تحديات كبيرة وعواقبها منذ مطلع العام الجاري، ودولتنا هي الوحيدة التي تعرضت لمصاعب الحجر الصحي الطارئ وسط نقص جميع المستلزمات بسبب الحصار، بالإضافة إلى عمليات الإعمار لتخطي الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية".

وأضاف كيم : "كافح الكثير من الناس لمواجهة الظروف القهرية بصبر، وأنه لا يمكن أن يعبر عن شكره دون ذرف الدموع تجاه تضحية جنود الجيش الشعبي، التي بذلت من أجل عمليات الإعمار من أضرار الكوارث الطبيعية، ومن أجل تطبيق إجراءات الحجر الصحي".

وأضاف بأنه يشعر بالأسف تجاه الجنود ويشعر بالألم لعدم تواجده معهم في تلك الليالي المثيرة للفخر.