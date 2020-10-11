سقوط قتيل في إطلاق نار خلال تظاهرات بولاية كولورادو الأمريكية 

لقي شخص مصرعه، اليوم السبت، في إطلاق نار بمدينة دينفر في ولاية كولورادو الأمريكية، فيما اعتقل شخصان، بحسب الشرطة.

واعتقلت شرطة دنفر اثنين من المشتبه بهم بعد إطلاق النار في وسط المدينة، وقالت الشرطة في تغريدة عبر موقع "تويتر" إنها تحقق في الأمر باعتباره جريمة قتل.

ALERT : Officers are investigating a shooting that occurred in the Courtyard by the Art Museum. 1 victim transported to the hospital their condition is unknown, 1 suspect in custody . pic.twitter.com/1F6NuVlv0F — Denver Police Dept. (@DenverPolice) October 10, 2020

ووقع إطلاق النار عندما تجمع المئات في مظاهرتين وتجمعين مختلفين وسط المدينة، حيث كانت مجموعة من المتظاهرين تطالب بإصلاح الشرطة، بينما تدعو الثانية إلى دعمها.

وتقول الشرطة إن أحد المشتبه بهم محتجز على صلة مباشرة بإطلاق النار، والشخص الثاني تم القبض عليه لادعاءات مختلفة.