بايدن يكشف "الطريقة الوحيدة" التي يمكن أن تطيح به أمام ترامب

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، يوم السبت إن "الطريقة الوحيدة" التي يمكن أن يخسر بها الانتخابات أمام الرئيس دونالد ترامب هي من خلال "المغالطة" وذلك قبل أن يوضح أنه سيقبل بنتيجة الانتخابات.

وشجع بايدن الناخبين المحتملين خلال إحدى محطات حملته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة وقال لهم "تأكدوا من التصويت لأن الطريقة الوحيدة التي نخسر بها ذلك هي من خلال المغالطة..".

وقال بايدن للصحفيين قبل مغادرته الولاية إن تصريحاته "أخرجت قليلا من سياقها" وأضاف "سأقبل نتيجة هذه الانتخابات".

“I understand one of the comments I made was taken a little out of context. I’m going to accept the outcome of this election period,” Biden says of his “chicanery” line. What I was referencing is the attempts that are made to try to influence and scare people from voting.” pic.twitter.com/9nI3lGWxV2 — Jennifer Epstein (@jeneps) October 10, 2020

وأشار بايدن إلى ما وصفه بمحاولات ترامب لتثبيط التصويت بما في ذلك التشكيك في أمن التصويت عبر البريد ومحاولات التشجيع على الترهيب المحتمل لمراقبي الانتخابات الجمهوريين.

وكان بايدن قد صرح من قبل بأن أكثر ما يقلقه هو محاولة ترامب "سرقة" الفوز.

وجندت حملته مئات المحامين والمتطوعين لمنع الفوضى في يوم الانتخابات، فيما اتهمت حملة ترامب بايدن بالكذب وإثارة المخاوف.