بابا الفاتيكان يدعو لسحب الاستثمارات من الشركات غير الملتزمة بحماية البيئة... فيديو

دعا البابا فرنسيس يوم السبت، إلى سحب الاستثمارات من الشركات غير الملتزمة بحماية البيئة، مؤيدا المطالبين بأن يكون النموذج الاقتصادي بعد جائحة كورونا هو نموذج التنمية المستدامة.

وجاءت دعوة البابا في تسجيل مصور نُشِرَ على الإنترنت عبر منصة TED بعنوان "إطلاق العد التنازلي العالمي، دعوة إلى اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ".

وقال البابا في مقطع الفيديو:"العلم يخبرنا، كل يوم وبمزيد من الدقة، أننا بحاجة إلى التحرك بشكل عاجل... إذا كان لنا أن نأمل في تجنب تغير المناخ الجذري والكارثي".

وذكر البابا ثلاث نقاط عمل هي تحسين المعرفة بشؤون البيئة، وثانيا الزراعة المستدامة والوصول إلى المياه النظيفة، وأخيرا التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.

وقال بابا الفاتيكان "تتمثل إحدى طرق تشجيع هذا التغيير في توجيه الشركات نحو الحاجة الملحة للالتزام بالرعاية المتكاملة لعالمنا المشترك (عن طريق) عدم الاستثمار في الشركات التي لا تلبي (هذه) المعايير... ومكافأة الشركات التي (تقوم بذلك)".