أرمينيا تنفي التقارير حول قصف مدينة غنجة الأذربيجانية

نفت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الأحد، التقارير حول قصف مدينة غنجة ثاني أكبر المدن في أذربيجان، من مناطق في أرمينيا، بعد إعلان السلطات في باكو عن القصف.

يريفان - سبوتنيك. وعلقت السكرتيرة الصحفية للوزارة، شوشان ستيبانيان، بالقول إنها "معلومات مضللة".

وفي وقت سابق من صباح اليوم الأحد، أعلنت السلطات في أذربيجان، أن صاروخا استهدف مبنى سكني في مدينة غنجة ثاني أكبر المدن في البلاد بعد العاصمة باكو، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل.

ذكرت وزارة الطوارئ في أذربيجان أن "أحد المباني السكنية تدمر بالكامل بعد استهدافه بصاروخ. وتم الكشف عن 5 جثث على الأقل من بين الأنقاض، فيما هناك 17 مصابا. ويعمل المسعفون في موقع الحادث".

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية أشارت في وقت سابق اليوم إلى أن مدينة غنجة تتعرض لقصف من أراضي أرمينيا، حيث يسود توتر بسبب إقليم قره باغ.

يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعلن صباح أمس السبت، التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان بدءا من منتصف ليل 10 أكتوبر/تشرين الأول.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما ويتبادل الجانبان الاتهامات بتأجيج الصراع.