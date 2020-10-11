تأجيل مباراتين بالدوري الأمريكي لكرة القدم بسبب فيروس كورونا

أعلنت رابطة دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم، اليوم الأحد، تأجيل مباراتين من البطولة بعد إصابة لاعبين وعاملين بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "رويترز" بيان رابطة دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم والتي جاء فيها: "تقرر تأجيل المباراتين لضمان صحة وسلامة جميع اللاعبين والعاملين والسماح بإجراء المزيد من الفحوص وتقييم الموقف قبل السفر والتنافس".

وأضافت الرابطة "سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للمباراتين في وقت لاحق".

وتأجلت مباراة كولومبوس كرو أمام أورلاندو سيتي بعد وجود حالتين إيجابيتين بفيروس كورونا المستجد بين العاملين في كولومبوس كرو.

كما قررت الرابطة تأجيل مباراة دالاس أمام مينيسوتا يونايتد بعد تأكد وجود حالتين إيجابيتين بالفيروس بين لاعبي مينيسوتا.

وأظهر إحصاء لرويترز أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز سبعة ملايين يوم الخميس، بما يمثل أكثر من 20 بالمئة من الإجمالي العالمي.