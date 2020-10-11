الانترنت يدفع تلميذة للدراسة في مقبرة البلدة

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن تلميذة في قرية واقعة في ولاية كولولادو تواضب على الدراسة في مقابر البلدة وذلك بسبب قوة الإشارة والانترنت في تلك البقعة تحديدا، وذلك بسبب مشاكل واجهتها خلال الاتصال بالصف جراء ضعف الانترنت في البلدة.

وذكر موقع " The LadBible" أن التلميذة البالغة من العمر 15 عاما وجدت الطريقة الوحيدة للاتصال بصفها عبر الانترنت بشكل جيد من خلال وجودها في مقبرة البلدة لأن تتميز بإشارة إرسال كاملة وسريعة.

وأشار الموقع أن الفتاة تعيش مع والديها في مزرعة محاطة بالتلال ، لذلك يصعب الحصول على إنترنت عالي السرعة في المنزل.

واعتبر مدير المدرسة ، توبي ميلستر، إلى أن العديد من الطلاب في المنطقة لا يمكنهم الوصول إلى التعليم عبر الإنترنت. على الرغم من حقيقة أن السلطات أعطتهم أجهزة كمبيوتر محمولة مجانًا، إلا أن الأطفال لا يزالون بلا إنترنت.