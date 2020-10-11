سيئول: يجب الحفاظ على الاتفاقيات التي تمنع الاشتباكات المسلحة بين الكوريتين

قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إنه يجب الإبقاء على الاتفاقات بين الكوريتين التي تمنع الاشتباكات المسلحة، وذلك بعد يوم من كشف كوريا الشمالية عن أسلحة استراتيجية جديدة.

وفي بيان منفصل، قالت وزارة الوحدة في سيئول، التي تتولى الشؤون العابرة للحدود، إن خطاب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي أعرب فيه عن رغبته في التعاون المستقبلي بين الجارتين سيؤدي إلى السلام والعلاقات الأفضل.

وكشفت كوريا الشمالية عن صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، وذلك خلال عرض عسكري لم يسبق له مثيل أقيم قبل الفجر في بيونغ يانغ، أمس السبت، وشهد عرض صواريخ طويلة المدى لأول مرة منذ عامين.

وقال محللون إن الصاروخ، الذي عُرض على متن مركبة نقل لها 11 محورا للعجلات، سيكون في حالة دخوله الخدمة أحد أكبر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المنقولة برا في العالم.

وقالت ميليسا هانهام نائبة مدير منظمة (أوبن نيوكلير نتورك) "هذا الصاروخ وحش".

كما كشف العرض عن الصاروخ هواسونج-15 وهو الصاروخ الأطول مدى الذي تختبره كوريا الشمالية ويبدو أنه صاروخ باليستي جديد يطلق من الغواصات.