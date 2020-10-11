قتلى وجرحى في انفجار غازي جنوب غربي إيران... فيديو

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجار كبير جنوب غربي البلاد أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن انفجارا ناجما عن تسرب غاز أدى إلى انهيار مبنى في جنوب غرب البلاد وأسفر عن سقوط قتيلين على الأقل.

قتلى وجرحى في انفجار ناجم عن تسرب غاز في سوق بمدينة #الأهواز جنوب غرب #إيران#إرم_نيوز pic.twitter.com/Z5yMqwtHul — إرم نيوز (@EremNews) October 11, 2020

وأظهر مقطع مصور من موقع الانفجار في مدينة الأهواز عاصمة إقليم خوزستان الغني بالنفط فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين وسط أنقاض المبنى السكني المؤلف من طابقين والذي يقع بالقرب من سوق.