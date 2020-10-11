الرئيس الأذربيجاني: باكو مستعدة على الفور لبدء المفاوضات مع يريفان بشأن قره باغ

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الأحد، بأن باكو مستعدة لبدء مفاوضات فورية مع يريفان بشأن ناغورني قره باغ.

وقال علييف خلال مقابلة مع قناة آر بي كا" الروسية : "نحن مستعدون للبدء بالمقاوضات غداً، لذا فإن كل شيء يعتمد على إجراءات مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وجدول عملها. جانبنا مستعد للبدء على الفور".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن، صباح يوم أمس السبت، التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان بدءا من منتصف ليل 10 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال لافروف للصحفيين "ردا على نداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووفقا لاتفاقاته مع رئيس جمهورية أذربيجان علييف ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا باشينيان، اتفق الطرفان على إعلان وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ بدءا من الساعة الـ12 من العاشر من أكتوبر الجاري 2020 لأغراض إنسانية، لتبادل أسرى الحرب وغيرهم من المعتقلين وجثث القتلى بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وامتدت المباحثات لـ10 ساعات، وجرت المباحثات في جلسة مغلقة، وامتنعت الأطراف عن الإدلاء ببيانات قبل بدء المباحثات.