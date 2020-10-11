مقتل 20 شخصا على الأقل في تصادم بين حافلة وقطار وسط تايلاند... صور

قالت السلطات في تايلاند إنه وقع تصادم بين حافلة وقطار في وسط البلاد، اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 20 راكبا على الأقل وإصابة 30 بجروح.

وقال حاكم إقليم شاشوينجساو الذي وقع فيه الحادث إن التصادم وقع في الساعة 8:05 صباحا بالتوقيت المحلي (0105 بتوقيت جرينتش) قرب محطة للقطارات تبعد نحو 63 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة بانكوك.

وكانت حافلة رحلات تقل 60 من عمال المصانع في طريقهم لحضور مراسم في معبد بوذي عندما عبرت السكة الحديدية وقت مرور قطار للشحن كان متجها للعاصمة من شرق البلاد.

وقال الحاكم إن مزلقان القطار كان به جرس للإنذار بمرور القطارات لكن ليس به حواجز تمنع العبور أثناء مرور قطار. وأضاف أن الإقليم سيضع حواجز ومطبات صناعية ويقطع الأشجار قرب المزلقان لتحسين الرؤية.

At least 20 killed and 30 injured in a bus-train collision in Chachoengsao

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وتصنف منظمة الصحة العالمية الطرق في تايلاند من بين الأخطر في العالم. وفقا لوكالة "رويترز".