إصابة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بكورونا

أعلنت ​منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأحد،​ أن رئيس المنظمة ​علي أكبر صالحي​ أصيب ب​فيروس كورونا​ المستجد وهو يتبع إجراءات الحجر المنزلي وحالته الصحية العامة جيدة.

وأشارت المنظمة، في بيان أصدرته، إلى أن اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا الذي أجري لمساعد ​رئيس الجمهورية​ رئيس منظمة الطاقة الذرية كان إيجابيا.

وأوضح مصدر مطلع في منظمة الطاقة الذرية في تصريح أدلى به لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية للأنباء، أن رئيس منظمة الطاقة الذرية هو الآن في الحجر الصحي المنزلي بتوصية من الأطباء وأن حالته الصحية العامة جيدة ويتابع قضايا المنظمة من المنزل.

وأصبح وضع الكمامة إلزاميا في المتاجر لكنه سيكون واجبا في أي مكان عام ابتداء من غد السبت بحسب مسؤولين.

وكانت دول أخرى قد أصدرت أوامر مماثلة في بداية الجائحة لكن هذه هي المرة الأولى التي تفعل فيها إيران ذلك، فيما وصفت وزارة الصحة الوضع بأنه موجة ثالثة من الجائحة.