تحييد مسلحين اثنين خلال عملية لقوات الأمن في الشيشان

أفاد المركز الإعلامي التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في الشيشان، في بيان، أنه تم تحييد مسلحين اثنين تابعين للعصابات المسلحة في البلاد، وذلك خلال عملية لمكافحة الإرهاب.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان اليوم الأحد،:

"في جمهورية الشيشان، وخلال عملية لمكافحة الإرهاب، جرى تحييد عنصرين اثنين من العصابات المسلحة.

وكانت مديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم ستافروبول الروسي، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أن ضباطها اعتقلوا رجلاً يشتبه في تخطيطه لتنفيذ عمل إرهابي في مدينة ستافروبول.

وجاء في بيان المديرية: "قامت مديرية الأمن الفيدرالي لإقليم ستافروبول بإحباط أنشطة غير مشروعة لأحد سكان إقليم ستافروبول متورط في التحضير لعمل إرهابي. وثبت أن الشاب، بعد أن انضم إلى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، حصل على مكونات لتصنيع خليط حارق وعبوة ناسفة محلية الصنع كان يحتفظ بها في شقة مستأجرة".