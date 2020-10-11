اعتقال نحو 10 صحفيين وسط مينسك

أعلنت الممثلة الرسمية لدائرة الشؤون الداخلية التابعة للجنة التنفيذية لمدينة مينسك، ناتاليا غانوسيفيتش، اليوم الأحد، أن حوالي عشرة صحفيين اعتقلوا في وسط مينسك، وسيتم نقلهم إلى مركز الشرطة للتحقق من وثائقهم.

وقالت غانوسيفيتش لوكالة "سبوتنيك": "سيتم نقلهم (مجموعة من حوالي 10 صحفيين) إلى قسم شرطة منطقة أوكتيابرسكي للتحقق من وثائقهم".

وأبلغت، في وقت سابق، وكالة "سبوتنيك" باعتقال ثلاثة صحفيين روس في مركز الشرطة في العاصمة البيلاروسية للتحقق من الوثائق.

يشار إلى أن المعارضة البيلاروسية نظمت، اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية غير مصرح بها، أطلقت عليها اسم "مسيرة الفخر".

وشهدت بيلاروسيا احتجاجات عقب الانتخابات التي جرت في 9 أب/أغسطس وفاز بها الرئيس البيلاروسي الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 بالمئة من الأصوات. وفي الأيام الأولى، قمعت قوات الأمن الاحتجاجات باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين الذين لم يعترفوا بنتائج الانتخابات وبحسب البيانات الرسمية، تم اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص. كما ذكرت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن أعمال الشغب أسفرت عن إصابة مئات الأشخاص، بينهم أكثر من 120 من عناصر حماية القانون، ومصرع ثلاثة متظاهرين.