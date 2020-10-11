"السبب مازال مجهولا".. 4 قتلى ودمار كبير في انفجار الأهواز بإيران... فيديو

قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بانفجار أنبوب غاز في منطقة الأهواز الإيرانية وتسبب بحدوث دمار كبير في الأبنية مع توقعات بارتفاع أعداد الضحايا.

وبحسب وكالات الإعلام الإيرانية المحلية، فإن عدد الضحايا آخذ بالارتفاع، حيث أكد قائد الإطفاء في مدينة الأهواز ابراهيم الغنبري، مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 9 آخرين.

انفجار گاز در منزل مسکونی در منطقه عامری #اهواز دستکم چهار کشته و ۹ زخمی برجای گذاشت. pic.twitter.com/Q2kFj0z0oz — ايران اينترنشنال (@IranIntl) October 11, 2020

وبدورها نقلت وكالة "إيران أنترناشيونال"، عن مدير الطوارئ بجامعة أهواز جونديشابور للعلوم الطبية فرهانج كورباندي، قوله إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة آخرون.

وبحسب الوكالات فقد وقع الانفجار صباح اليوم الأحد، وتسبب بتدمير منزل من طابقين في منطقة مكتظة بالسكان، تحديدا في شارع (علي 2) في منطقة بازار العامري داخل مدينة الأحواز.

بازار عامری اهواز امروز انفجار گاز

هر دم از باغ بری میرسد pic.twitter.com/cvKOWtxJGc — Marjan (@yekadadtaji) October 11, 2020

وقال مجتبى خالدي المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإيرانية، إن "البعض ذكر أن السبب كان تسرب غاز"، مؤكدا أن السبب الدقيق للحادث ما زال مجهولا.

فیلمی از انفجار در بازار عامری اهواز-یکشنبه ۲۰ مهر pic.twitter.com/wB9W02JvZa — جبهه همبستگی ملی (@hambastegi_meli) October 11, 2020

وألحق الانفجار أضرارا جسيمة بالمحلات التجارية والسكنية حول الموقع ما تسبب بإغلاق السوق بشكل كامل.

وأكد رئيس دائرة الإطفاء في الأحواز، إن عمليات إزالة الأنقاض والبحث مستمرة عن أولئك الذين ربما تركوا تحت الأنقاض.

انفجار گاز در اهواز 😓 pic.twitter.com/Wj4laoillX — رئیس بزرگ (@___mAn____) October 11, 2020

وبحسب التقديرات الأولية فقد تضررن 6 وحدات تجارية وثلاث وحدات سكنية في المنطقة، وما زالت عمليات إزالة الأنقاض مستمرة.

ويعتبر سوق العامري، المكان الذي حدث فيه الانفجار، واحد من البازارات التقليدية والقديمة لمدينة الأهواز والذي يقع على ضفاف نهر كارون.