برلمان قرة باغ غير المعترف بها يدعو أرمينيا وروسيا وإيران لإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب

دعت الجمعية الوطنية (البرلمان) لجمهورية ناغورني قرة باغ غير المعترف بها، أرمينيا، روسيا وإيران إلى إنشاء مركز مشترك لمكافحة الإرهاب لتحديد الإرهابيين الدوليين الذين تسللوا إلى المنطقة.

يريفان- سبوتنيك. وجاء في بيان الجمعية : "تدعو الجمعية الوطنية، سلطات أرمينيا، روسيا وإيران إلى إدانة استخدام أذربيجان للجماعات الإرهابية الدولية وممثليها في العدوان العسكري ضد أرتساخ (الاسم الأخر لـ قرة باغ ) ... وإنشاء مركز تنسيق مشترك لمكافحة الإرهاب لتحديد ووضع خطط مشتركة لتحييد الإرهابيين الدوليين الذين دخلوا هذه المنطقة ونقاط انتشارهم والقواعد العسكرية ذات الصلة.

وشدد على: "أهمية السلام والأمن الإقليميين والتعاون المفيد بين دول المنطقة في الحرب ضد الإرهاب الدولي".

ودعا البرلمان إلى تشكيل تحالف مشترك لمكافحة الإرهاب لتحييد الإرهابيين والجماعات التي تسللت إلى المنطقة.

ويقول البرلمان، إنه بمساعدة تركيا دخل إرهابيون دوليون وممثلون عن جماعات متطرفة مختلفة من سوريا والعراق وليبيا إلى المنطقة.