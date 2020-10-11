وزير الخارجية الأرميني يصل موسكو مساء اليوم

أعلن السفير الأرميني لدى روسيا، فاردان توجانيان، أنه من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأرميني، زهراب مناتساكانيان، إلى موسكو مساء اليوم.

وأضاف لوكالة "سبوتنيك"، أن عددا من وسائل الإعلام نقلت الخبر بشكل غير صحيح، حيث أعلنت أنه سيصل إلى موسكو يوم غد الأحد.

وتابع "الوزير سيصل الليلة وفي 12 أكتوبر / تشرين الأول كما هو مخطط سيجري محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف".

وفي وقت سابق، أعلن السفير لوكالة "سبوتنيك" أن الوضع حول إقليم ناغورني قره باغ والالتزام بوقف إطلاق النار سيكونان من بين الموضوعات على جدول أعمال المحادثات.

وعقدت يوم الجمعة الفائت في موسكو مفاوضات بوساطة روسية، بين وزراء حارجية روسيا، أرمينيا وأذربيجان. عقب ذلك، جرى اعتماد بيان مشترك، اتفقت فيه الأطراف على وقف إطلاق النار، والذي دخل حيز التنفيذ في الـ10 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في تمام الساعة 12.00 بالتوقيت المحلي (11.00 بتوقيت موسكو) حيث تتهم الأطراف بعضها البعض بعدم الامتثال لوقف إطلاق النار. بالإضافة إلى ذلك، في أعقاب محادثات موسكو، اتفقت أذربيجان وأرمينيا، بوساطة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وعلى أساس المبادئ الأساسية للتسوية، ببدء مفاوضات جوهرية بهدف تحقيق تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن.