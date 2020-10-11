الرئيس الأرميني: لا بديل عن المفاوضات بشأن قره باغ

صرح الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان، أنه لا بديل عن المفاوضات حول ناغورني قرة باغ.

يريفان - سبوتنيك . ونقل المكتب الصحفي التابع لـ سركسيان، خلال" قمة الفكر الأرمني" التي عقدت في صيغة مؤتمر عبر الفيديو، عنه قوله: "بعد أسبوعين من القتال العنيف، جمهورية أرتساخ (الاسم الأخر لـ قرة باغ )، أظهر سكان أرتساخ، أنهم لا يقهرون حتى في القتال ضد أذربيجان وتركيا والجماعات الإسلامية الإرهابية التي تم جلبها إلى المنطقة".

وتابع الرئيس الأرميني أنه "لا يوجد حل آخر سوى العودة إلى طاولة المفاوضات والمفاوضات باسم مستقبل ناغوري قرة باغ والمنطقة بأسرها"،

وأشير إلى أن الرئيس أعرب مرة أخرى عن تقديره الكبير لدور روسيا في المساعدة على إنهاء الأعمال القتالية.

وعقدت يوم الجمعة الماضي في موسكو مفاوضات بوساطة روسية، بين وزراء خارجية روسيا، أرمينيا وأذربيجان. عقب ذلك، جرى اعتماد بيان مشترك، اتفقت فيه الأطراف على وقف إطلاق النار، والذي دخل حيز التنفيذ في الـ10 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في تمام الساعة 12.00 بالتوقيت المحلي (11.00 بتوقيت موسكو) حيث تتهم الأطراف بعضها البعض بعدم الامتثال لوقف إطلاق النار.

بالإضافة إلى ذلك، في أعقاب محادثات موسكو، اتفقت أذربيجان وأرمينيا، بوساطة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وعلى أساس المبادئ الأساسية للتسوية، ببدء مفاوضات جوهرية بهدف تحقيق تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن.