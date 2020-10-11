العراق يؤكد لروسيا الرغبة في تعزيز التعاون الثنائي

أعربت بغداد، اليوم الأحد، عن رغبتها في تعزيز علاقات التعاون مع موسكو، حسبما أعلنت الخارجية العراقية في بيان.

بغداد - سبوتنيك. والتقى وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، مع سفير روسيا لدى العراق، ماكسيم ماكسيموف، وبحث معه العلاقات العراقيّة-الروسيّة الاستراتيجيّة التاريخيّة.

وأكد وزير الخارجية العراقي، وفقا للبيان، "أهمّية تعزيز التعاون الثنائيّ بين بغداد وموسكو، مُعرباً عن رغبة الحُكُومة في تدعيم القدرات العراقيّة للحفاظ على الاستقرار، ومُواجَهة التهديدات الأمنيّة".

وأشار حسين إلى "جُهُود العراق في خلق فرص جديدة للتعاون بما يخدم مصلحة البلدين، ويُلبّي تطلعات الشعبين الصديقين".

كما قدّم السفير الروسي دعوة رسمية من وزير خارجية روسيا الاتحادية لنظيره العراقي لزيارة موسكو وإجراء المباحثات مع المسؤولين الكبار في البلد، وهو ما أجاب عليه الأخير بوعد بدراستها وتحديد محاور النقاش مع الجانب الروسي.

كان السفير ماكسيموف قد أكد، في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن العراق شريك رئيسي بالمنطقة، ولفت إلى أن الشركات الروسية تدرس المساهمة في عمليات تطوير البنية التحتية في البلاد.

وقال مكسيموف إن "إجمالي الاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة بالعراق بلغت 13 مليار دولار".

وتابع: "الشركات النفطية الروسية مثل (زاروبيج نفط) و(إسترويترانكاز) و(تاتنفت) و(سيوزن فغاز) و(إريال نفط غاز سيرفيس) تعمل بخطوات فاعلة نحو استئناف عملها ودخول سوق النفط والغاز العراقية".