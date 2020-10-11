إيران ترسل منشأة بحرية بوزن 680 طن إلى المنطقة المشتركة مع السعودية في الخليج

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، تركيب منصة سكن بحرية في منطقة الخليج في حقل نفط مشترك مع السعودية.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أعلن مدير تركيب المنشآت بشركة الجرف القاري الإيرانية، محمد حسين كريمي ها، اليوم الأحد، عن شحن منصة سكنية عائمة من ميناء بوشهر الإيراني إلى حقل "فروزان".

وأشار كريمي ها في تصريحه إلى أن المنصة البحرية العائمة قد توجهت إلى المنطقة البحرية المشتركة مع السعودية في الخليج العربي.

وتزن المنصة البحرية حوالي 680 طن تقريبا وتتألف من أربعة طوابق بأبعاد (20 × 14 مترا).

وسيتم تثبيت قواعد المنصة العائمة في الحقل النفطي بعد أسبوعين تقريبا، والتي من شأنها أن تساهم برفع الإنتاج.

وتحتوي المنصة على أدوات ومستلزمات توفر إمكانيات ترفيهية للعاملين في المنشأة النفطية الإيرانية في حقل "فروزان".

ونوه مدير التركيب عن أمله بنجاح هذه الإجراءات المتعددة التي تقوم بها الجهات المختصة من أجل رفع كفاءة العمل في المنشأة النفطية.