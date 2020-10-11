الخارجية الإيرانية: نستخدم كل ما لدينا من قوة للدفاع عن الشعب اليمني 

قال كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، إن بلاده تستخدم كل قوتها وقدراتها للدفاع عن الشعب اليمني المضطهد وعلى الساحة الدولية عبر إجراء العديد من المشاورات الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات أصغر خاجي جاءت خلال مباحثات أجراها عبر الفيديو كونفرانس، مع وزير خارجية حكومة الإنقاذ اليمنية، هشام شرف عبدالله، حول آخر التطورات في هذا البلد.

ومن جانبه، وجّه وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية الشكر والتقدير لإيران لدعمها السياسي والإنساني للشعب اليمني، واستعرض أحدث إجراءات حكومة الإنقاذ الوطني على صعيد الساحة الدولية والمراسلات التي أجريت مع منظمة الأمم المتحدة في مسار توثيق جرائم التحالف السعودي في اليمن.

وأشار هشام شرف عبد الله أنه من ضمن هذه الجرائم استمرار العدوان وتوقيف السفن الحاملة للوقود والمواد الغذائية في ظل الظروف الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.