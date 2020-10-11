بعد أن نشر بومبيو رسائلها.. هذا هو سبب إغلاق "الفيصل" هاتفه في وجه "هيلاري كلينتون"

نشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رسائل البريد اللالكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الامريكية السابقة هيلاري كلينتون، خاصة بعدما أثير عن استخدام بريدها الشخصي للحصول على معلومات سرية.

ياتي ذلك والأمريكيون يستعدون للانتخابات الرئاسية، وبرر بومبيو في لقاء مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية ذلك قائلا: سننشر هذه المعلومات حتى يتمكن الامريكيون من رؤيتها" بحسب موقع إيلاف السعودي.

وقد تضمنت الرسائل التي نشرها بومبيو حادثة إغلاق الراحل سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، هاتفه في وجه هيلاري كلينتون بعد أن طلبت منه عدم إرسال قوات بلاده إلى مملكة البحرين أثناء أحداث الربيع العربي في عام 2011 .

يذكر أن قصة الرسائل المسربة أو ما يعرف بفضيحة كلينتون تعود إلى عام 2015، حين كشفت الأمر صحيفة "نيويورك تايمز" التي قالت إن كلينتون أنشأت بريداً إلكترونياً قبل تعيينها وزيرة للخارجية في عام 2009 على خادم خاص في منزلها في تشاباكوا بولاية نيويورك، واستخدمته خلال سنوات خدمتها في الخارجية في كافة مراسلاتها الإلكترونية، سواء المتعلقة بعملها الحكومي أو بأمورها الشخصية.

كما أنشأت بريداً إلكترونياً على خادمها الخاص لكل من مساعدتها هوما عابدين، وكبيرة موظفي وزارة الخارجية شيريل ميلز. ولم تنشئ كلينتون مطلقاً بريداً إلكترونياً حكومياً على خادم مملوك ومُدار من قبل السلطات الأميركية، طوال توليها وزارة الخارجية.

سلمت كلينتون في عام 2015 خادمها الخاص ليبدأ بعدئذ مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق بسرية المعلومات الواردة في رسائلها.