ترامب: يمكنني الخروج من القبو الآن... أصبحت محصنا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه لم يعد مصابا بمرض "كوفيد -19" ولا يمثل خطرا كناقل للعدوى، وذلك في ظل استعدادته لاستئناف حملته الانتخابية غدا والعودة إلى التجمعات الكبيرة.

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن التحاليل أكدت أنه قادر على مواصلة الحملة الانتخابية دون أن يشكل خطرا على الآخرين. وهو ما أكده طبيبه في وقت سابق.

وفي حديثه للقناة قال الرئيس الأمريكي: "لقد اجتزت أعلى اختبار وأعلى المعايير وأنا في حالة جيدة. يبدو أنني محصن ويمكنني الخروج من القبو".

وأعلن طبيب البيت الأبيض شون كونلي، اليوم الأحد، أن ترامب لم يعد يمثل خطورة كمصدر لنقل فيروس كورونا المستجد للآخرين، وذلك عقب حلول اليوم العاشر على ظهور أعراض إصابته بالفيروس.

وجاء في بيان لطبيب البيت الأبيض، أنه بعد الفحوصات الأخيرة للرئيس الأمريكي "لم يعد يشكل خطورة على الآخرين" كناقل لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان أن ترامب لم يعد يعاني من الحمى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بجانب أنه حالته باتت في تحسن فيما يخص الأعراض الأخرى.

وفي وقت سابق، مساء أمس السبت، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أول مناسبة عامة بعد علاجه من كورونا: "إنني بصحة جيدة".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه بحالة ممتازة، موجها حديثه إلى ناخبيه "حافظوا على حماسكم للتصويت وأشعر بحالة ممتازة"، موجها لهم الشكر "على تمنياتهم الطيبة له ولميلانيا (زوجته)".

وكان ترامب قد غادر المستشفى العسكري، مساء الاثنين الماضي، إلى البيت الأبيض، حيث سيواصل التعافي من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.