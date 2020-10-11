صحيفة: حلفاء ترامب يخشون "حمام دماء" وفضيحة أثقل من "ووترغيت"

ينتاب الحلفاء الجمهوريين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مخاوف شديدة من خسارته الانتخابات الرئاسة المقبلة المقرر لها نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، أعرب السياسي الجمهوري تيد كروز عن خشيته مما وصفه بـ"حمام دم"، أو خسارة فادحة للجمهوريين في الانتخابات الرئاسية.

ومن جانبه قال السيناتور الجمهوري توم تيليس إن الاحتمال الأرجح هو فوز جو بايدن بالرئاسة ، لتشير الصحيفة إلى أن هذه التصريحات "خارجة عن المألوف" من حلفاء ترامب مع اقتراب موعد الانتخابات.

وأضاف تيد كروز "من المحتمل أن تكون انتخابات مروعة. يمكن أن نخسر البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس جميعا، وأنه يمكن أن يكون هناك حمام دم وفضيحة لا تقل في فداحتها عن فضيحة ووترغيت".

يذكر أن فضيحة "ووترغيت" هي الأكبر سياسيا في تاريخ أمريكا، حينما قرر الرئيس ريتشارد نيكسون التجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى ووترغيت، قبل أن ينكشف الأمر ويقرر نيكسون الاستقالة ثم تمت محاكمته، وأصدر الرئيس الأمريكي جيرالد فورد عفوا بحقه.

وأتم السياسي الجمهوري الشهير "الأمور متقلبة، ورغم ذلك هناك احتمالة أن يتم إعادة انتخاب ترامب وأن يحقق هامش فوز كبير".