"فكرة جنونية"... ترامب أراد تمزيق قميصه عند الخروج من المستشفى ليكشف مفاجأة أسفله

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ينتوي تنفيذ فكرة تم وصفها بـ"الجنونية" عند خروجه من المستشفى التي كان يتلقى فيها العلاج من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فكر ترامب في فتح قميصه بقوة، كاشفا عن قميص مزين بشعار "سوبرمان" أسفله.

ووفقا للصحيفة، أجرى ترامب خلال إقامته في مستشفى "والتر ريد" العسكري، العديد من المكالمات مع أفراد من إدراته مقترحا الظهور في بادئ الأمر بمظهر الضعيف جسديا أمام الجمهور، قبل أن يقوم بخطة تمزيق القميص.

في النهاية، قرر دونالد ترامب العدول عن تنفيذ الفكرة، دون ذكر أسباب.

يذكر أن ترامب خلال إقامته في المستشفى للعلاج من عدوى فيروس كورونا المستجد، قرر الخروج بسيارة الرئاسة والتجول بجوار المستشفى لإلقاء التحية على أنصاره.