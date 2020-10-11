جزر الكناري الإسبانية تشهد أكبر تدفق للمهاجرين منذ 14 عاما

قال متحدث باسم الصليب الأحمر، اليوم الأحد، إن 1015 مهاجرا وصلوا إلى جزر الكناري الإسبانية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، وهو أكبر تدفق للمهاجرين منذ عام 2006.

ونقلت وكالة "فرانس 24"، اليوم الأحد، عن المتحدث أن المهاجرين وصلوا إلى الجزر الإسبانية السبع على متن 485 قاربا بين يومي الخميس والسبت.

ولم يصل مثل هذا العدد منذ 14 عاما عندما وصل ما يزيد على 30 ألف مهاجر إلى جزر الكناري نتيجة إغلاق طرق أخرى مؤدية إلى أوروبا.

وبحسب محللين وجماعات حقوقية، فإن تعزيز الأمن على الساحل المغربي المطل على البحر المتوسط ​​يدفع المهربين والمهاجرين جنوبا إلى المخاطرة بالعبور المحفوف بالمخاطر إلى جزر الكناري، الواقعة على بعد حوالي 97 كيلومترا غربي ساحل المحيط الأطلسي.