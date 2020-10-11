تسجيل
17:21 GMT11 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الجيش البريطاني

    طرد جنود من الجيش البريطاني بسبب السمنة وعمليات شفط دهون لآخرين

    © flickr.com / UK Ministry of Defence
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202010111046796832-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%81%D8%B7-%D8%AF%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-/

    طرد الجيش البريطاني عددا من الجنود بسبب ازدياد أوزانهم بطريقة مفرطة، بينما تم إجراء عمليات شفط دهون لآخرين.

    وتم طرد جندي بريطاني، من أصل خمسة أفراد، طردوا من الجيش والبحرية وسلاح الجو الملكي البريطاني، بسبب ارتفاع أوزانهم الكبير بين عامي 2019 وعام 2020.

    الحرس الثوري الإيراني - إيران 25 أبريل/ نيسان 2010
    © AP Photo / Fars News Agency/Mehdi Marziad
    الحرس الثوري يتحدث عن أداة استخدمتها أمريكا لتكون "سيدة العالم"
    وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد تم إجراء عمليات "شفط الدهون" لحوالي ثمانية أفراد آخرين في الخدمة بتكلفة تقدر عادة من 2000  جنيه أسترليني (2600 دولار) إلى 6000 جنيه أسترليني (7800 دولار).

    وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تصنيف حوالي 18 ألف فرد في الخدمة، أي واحد من أصل ثمانية، على أنهم يعانون من السمنة المفرطة في الجيش البريطاني.

    ونوهت الصحيفة إلى وجود 737 حالة إصابة بمرض السكري (من النوع الثاني)، والذي يرتبط بزيادة الوزن المفرطة.

    وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية: "نجري بشكل روتيني اختبارات لياقة قوية".

    وبدوره، قال القائد السابق للقوات البريطانية في أفغانستان، الكولونيل ريتشارد كيمب، "لا مجال للمحاربة بقوات بدينة.. في الحرب يمكن أن تكلف السمنة حياتهم وأرواح رفاقهم".

    وأضاف: "ليست مسؤولية الجنود الحفاظ على الوزن فحسب، بل أيضا تقع المسؤولية على قادتهم، وحيث نرى السمنة الجسيمة فشل من القيادة".

    انظر أيضا:

    احذريها... أطعمة شائعة قد تسبب الإجهاض
    الحرس الثوري يتحدث عن أداة استخدمتها أمريكا لتكون "سيدة العالم"
    شقيق هيا الشعيبي يدخل الأضواء... صور وفيديو
    5 أساليب غذائية تبعد ألام القولون الحادة
    الكلمات الدلالية:
    الجيش البريطاني, جنود, بريطانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الفلسطيني محمود كايد، يعرض مجموعته من طابع البريد، التي يجمعها منذ عقود، في بلدة فلسطينية تقع في محافظة نابلس، الضفة الغربية، 7 أكتوبر 2020
    من كل الأزمان ولمختلف الدول... فلسطيني يعرض تشكيلة من الطوابع جمعها في 50 سنة
    هيونداي الطائرة
    قريبا... سيارات "هيونداي" الطائرة
    إنفوجرافيك.. كلمات لا تقولها لمرضى السرطان أبدا
    كلمات لا تقولها لمرضى السرطان أبدا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك