جونسون يخبر ميركل باستعداد بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي بنفس شروط أستراليا

أخبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن بريطانيا مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي بنفس الشروط التي اتبعتها أستراليا مع الكتلة، إذا لم يتم التوصل لاتفاق تجاري.