لهذا السبب... تويتر تضع علامة تحذير على تغريدة لترامب

أعلنت شركة "تويتر" اليوم الأحد أنها وضعت علامة تحذير على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعم فيها أنه بات محصنا ضد فيروس كورونا، موضحة أن السبب في ذلك هو انتهاك التغريدة لقواعد الشركة الخاصة بنشر معلومات مضللة عن الفيروس.

وفي تغريدته، قال ترامب: "موافقة تامة وكاملة من أطباء البيت الأبيض أمس. تعني أنه لا يمكن أن التقط العدوى (لدى مناعة)، ولا يمكن أن أنقلها. معرفة ذلك أمر جميل للغاية".

ومع العلامة المميزة للتغريدة، أرفقت تويتر ما يفيد بإخلاء مسؤولية الشركة مما ورد فيها.

وجاء في إخلاء المسؤولية "هذه التغريدة تنتهك قواعد "تويتر" الخاصة بنشر معلومات مضللة وربما ضارة عن مرض كوفيد-19".

A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2020

​وقالت متحدثة باسم تويتر لرويترز إن التغريدة تقدم "مزاعم صحية مضللة" عن كوفيد-19 وإن التجاوب معها سيكون "محدودا للغاية" كما هو الحال مع مثل هذه التغريدات.

وكان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق اليوم الأحد إن الأطباء خلصوا إلى أنه لم يعد مصابا بمرض كوفيد-19 ولا يشكل خطرا في نقل العدوى لآخرين وذلك مع عودته للتجمعات الكبيرة في الأسابيع الأخيرة لحملة الانتخابات الرئاسية.