أكثر من 37 مليون مصاب بكورونا حول العالم و"فاجعة" في أعداد الوفيات

أظهر إحصاء جديد، أن أكثر من 37 مليونا و363 ألفا و585 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى مليون و 75 ألف حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة سبعة ملايين و759.183 إصابة في حين بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 214.761 حالة.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة سبعة ملايين و 053.806 حالات، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 108334 حالة، وفقا لإحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة خمسة ملايين و082637 إصابة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 150198 في ثاني أكبر عدد وفيات في العالم، بعد الولايات المتحدة.



وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين، حيث سجلت مليون و298718 حالة إصابة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 22597 حالة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في 11 مارس/آذار الماضي، تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض "كوفيد-19" جائحة، ومنذ ذلك الحين والعمل جارٍ حول العالم على قدم وساق من أجل إيجاد لقاح يقي من الوباء المتفشي.

ولم تستطع أي دولة - حتى الآن - تسجيل لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد، سوى روسيا، التي أعلنت أغسطس/آب الماضي عن إنتاج لقاح "سبوتنيك V"، كأول لقاح في العالم فعال ضد كوفيد-19.