"جوازت السفر الذهبية"...تحقيق مصور حول الاستثمار في قبرص

تحت عنوان "جوازات السفر الذهبية" تستعد قناة "الجزيرة" القطرية لنشر تحقيق حول برنامج الاستثمار القبرصي، ووعدت بنشره يوم الاثنين.

ووفقا للمقطع المصور الذي تم عرضه والبالغة مدته 37 ثانية، يلتقي فيه صحفيون لعبوا دور مستثمرين، بسياسي أو سياسي ومحامي قبرصي.

الذي أجابهم عن أحد الأسئلة "نعم يمكننا تغيير اسمه. إنها قبرص".

كما يظهر في المقطع المصور عبارة "عندما تعرف الملائكة، فأنت لست بحاجة إلى الله"، بالإضافة لصور المتحدث باسم البرلمان القبرصي، ديميتريس سيلوريس والمحامي أندرياس بيتاتزيس، ويذكر مجموعة جيوفاني التي تتعامل مع العقارات في قبرص.

يذكر بأن القناة كانت قد نشرت في 23 أغسطس/آب، تحقيقا باسم "أوراق قبرص" استنادا لوثائق سرية كانت قد حصلت عليها القناة والتي تثبت بأنه يكفي الاستثمار في قبرص بقيمة 2.5 مليون دولار، للحصول على جواز سفر قبرصي.

الجواز سيسمح بالسفر في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرات، ومن بين "مشتري" جوازات السفر الذهبية القبرصية هناك مجرمون وأشخاص مشكوك فيهم.

ووصف وزير الداخلية نيكوس نوريس المنشور بأنه هجوم دعائي على قبرص. في الوقت نفسه، أعلنت غرفة الحسابات في قبرص عن تدقيق لمنح الجنسية القبرصية بموجب CIP. شكل رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس لجنة للتحقيق في عدد من حالات منح الجنسية القبرصية بموجب برنامج الاستثمار.

قرر مجلس الوزراء القبرصي، في اجتماع عقد في 7 أكتوبر / تشرين الأول، بدء عملية الحرمان من الجنسية ضد 7 أشخاص أخفوا حقائق مادية وقدموا معلومات كاذبة عند التقدم بطلب للحصول على الجنسية، والتحقيق مع 12 شخصا.