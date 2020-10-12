وزير الدفاع الإيراني يكشف الخيار الأول لمواجهة الحظر الأمريكي

قال وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، أمس الأحد، إن "خيارنا الرئيسي في مواجهة الأعمال العدائية هو العمل في مجال جهاد الاكتفاء الذاتي".

وأشار العميد أمير حاتمي، في مراسم توقيع مذكرة تفاهم، إلى "أهمية بذل الجهود في مسار جهاد الاكتفاء الذاتي" وقال: "إن الخيار الرئيسي المطروح اليوم على طاولتنا لمواجهة الأعداء الذين يفعلون كل ما في وسعهم بأقصى حد من الوحشية والحقد من أجل إضعاف الشعب الإيراني، هو العمل في مجال جهاد الاكتفاء الذاتي"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف: "الشعب الإيراني لن ينسى هذه الأعمال العدائية وستبقى هذه في ذاكرتنا، لأنهم فرضوا بوحشية الإرهاب الاقتصادي على شعبنا في هذه المرحلة الزمنية".

وتابع وزير الدفاع الإيراني: "الشعب الإيراني اليوم في ظروف يتحمل العقوبات بحيث أن العديد من الشعوب يكون الدواء والعلوم والتكنولوجيا والموارد في متناول يدها"، لافتا إلى أن "الأعداء بذلوا قصارى جهدهم لحرمان شعبنا من أبسط الحقوق الطبيعية".

وأكد العميد حاتمي: "على الأعداء أن يعلموا أن جهودهم لإجبار الشعب الإيراني على الاستسلام لن تنجح بالتأكيد، لأننا ندرك تاريخ البلاد والعالم، ونعلم أنه حتى تقديم التنازل أمام هذه المخلوقات الوحشية والشريرة لن يؤدي إلا إلى الذل و هضم الحقوق"، محذرا من أن الأعداء يهدفون إلى منع البلاد من التصدير من خلال فرضهم الحظر على إيران.