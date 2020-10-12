مراقبون من رابطة الدول المستقلة: الانتخابات الرئاسية في طاجيكستان ديمقراطية ونزيهة

وصف أوليغ بيلوكونيف، رئيس لجنة الدفاع والأمن في الجمعية البرلمانية لروسيا وبيلاروسيا، الانتخابات الرئاسية في طاجيكستان، بالديمقراطية والحرة.

وقال بيلوكونيف للصحفيين، إن "الانتخابات الرئاسية في طاجيكستان جرت وفق الدستور والقانون الخاص بالانتخابات الرئاسية في طاجيكستان وبما يتفق مع مبادئ الديمقراطية".

وأضاف: "كانت الانتخابات مفتوحة وتنافسية وضمنت التعبير الحر عن إرادة المواطنين".

وتابع: "لم نسجل أي مخالفات من شأنها التأثير على نتائج الانتخابات. جرى التصويت في جو هادئ مع إقبال المواطنين".

وأجريت الانتخابات الرئاسية في طاجيكستان، الأحد الماضي، وفاز فيها رئيس الجمهورية الحالي إمام علي رحمون وحصل على 90.92% من الأصوات بنسبة إقبال بلغت 85.39%.

وترأس بيلوكونيف بعثة مراقبة رابطة الدول المستقلة في الانتخابات بطاجيكستان في غياب الأمين العام للجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف، الذي لم يتمكن من الحضور إلى الجمهورية.