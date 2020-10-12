رئيس قرغيزستان يمدد حالة الطوارئ في العاصمة بيشكيك

وقال متحدث باسم المكتب الصحفي :"رئيس جمهورية قرغيزستان سورونباي جينبيكوف وقع مرسوما بموجبه يعاد العمل بحالة الطوارئ في بيشكيك".

ووفقا له ينص المرسوم الجديد على تطبيق حالة الطوارئ حتى 19 تشرين الأول / أكتوبر، لكن قد يتم إلغاؤه تلقائيًا في 15 أكتوبر إذا لم يوافق البرلمان على المرسوم.

ووقع رئيس قرغيزستان، في وقت سابق، على مرسوم بشأن إعلان حالة الطوارئ في بيشكيك وسط اندلاع احتجاجات في البلاد بعد الانتخابات البرلمانية.

وشهدت قرغيزستان، في 4 تشرين الأول/ أكتوبر، انتخابات برلمانية تقدم 16 حزباً لشغل مقاعد في برلمان البلاد بنسبة مشاركة 56.5 في المئة ووفقا للنتائج الأولية بعد فرز أوراق التصويت في 98 في المئة من مراكز الاقتراع، إلا أن هناك أربعة أحزاب قد دخلت البرلمان، كما يلي: "بيريمديك" (الوحدة) بنسبة 24.52 في المئة من الأصوات و"ميكينيم قرغيزستان" (قرغيزستان الحبيبة) بنسبة 23.89 في المئة، و"قرغيزستان" بنسبة 8.73 في المئة و"بوتون قرغيزستان"(" قرغيزستان المتحدة") بنسبة 7.11 في المئة. ولم تجتز بقية الأحزاب حاجز الـ7 في المئة.

وتجمع، يوم 5 تشرين الأول/ أكتوبر، في الساحة المركزية في بشكيك نحو ألفي شخص - أنصار الأحزاب التي لم تتمكن من دخول برلمان البلاد. وطالبوا بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية وإجراء تصويت ثانٍ على انتخابات المجلس التشريعي للجمهورية. وخلال محاولة لتفريق المتظاهرين وقعت اشتباكات مع قوات الأمن. اقتحم متظاهرون مبنى "البيت الأبيض"، حيث يتواجد البرلمان وإدارة الرئيس القيرغيزي، ثم توجهوا في اتجاه لجنة الدولة للأمن القومي وأطلقوا سراح الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف.