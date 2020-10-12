طهران ترحب بخطة الصين للحوار بين دول الخليج

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن الصين كما روسيا طرحت خطة للحوار بين طهران ودول الخليج، وتم الترحيب بالخطتين معا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي: "الصين كما روسيا طرحت خطة للحوار بين دول الخليج ونحن رحبنا بالخطتين وأعلمنا موسكو وبكين بذلك"، دون توضيح تفاصيل أخرى.

ويأتي ذلك بعد عودة وزير الخارجية جواد ظريف من زيارة ليوم واحد إلى الصين، أمس الأحد، وأكد زاده في المؤتمر الصحفي، اليوم، أن:

"زيارة ظريف إلى الصين كان لها أبعاد مختلفة وكانت تصب في إطار الرقي بالعلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين".

وأبدى متحدث الخارجية الإيرانية أيضًا خلال المؤتمر تطلع بلاده إلى انتهاء الحظر التسليحي المفروض عليها، وقال: "الأسبوع المقبل في 17 من تشرين الأول/أكتوبر، ستنتهي فترة الحظر التسليحي على إيران بعد 5 سنوات من توقيع الاتفاق النووي، وسعي واشنطن لإثبات قدرتها وسعيها للهيمنة على الدول بعد خروجها من الاتفاق".