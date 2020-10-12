إسرائيل تتحدث عن "لحظة تاريخية داخل ميناء حيفا" خاصة بالإمارات

وصلت إلى ميناء حيفا في إسرائيل، اليوم الاثنين، أول سفينة شحن ‎إماراتية، والتي نفذت رحلة مباشرة من ميناء ‎جبل علي في ‎دبي إلى ميناء حيفا في إسرائيل.

وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية" على "تويتر"، إن "السفينة MSC Paris دخلت الميناء هذا الصباح"، واصفة الحدث بالتاريخي، وقالت إنه بذلك تم "افتتاح أول خط تجاري بحري بين الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل".

لحظة تاريخية في ميناء حيفا: أول سفينة شحن قادمة من الإمارات دخلت صباح اليوم الى إسرائيل.

بذلك افتتاح أول خط تجاري بحري بين الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل.

🇮🇱🕊️🚢🇦🇪@simonarann pic.twitter.com/0XaMS03Iib — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 12, 2020

​وكان مندي زلتسمان، مدير ميناء حيفا، كشف عن قرب وصول أول سفينة شحن إماراتية إلى إسرائيل، قائلا إنها ستدخل الميناء الأسبوع المقبل. وجاءت تصريحات زلتسمان، خلال لقاء أجراه عبر الفيديو كونفرنس، مع مسؤولين كبار في مجال الموانئ من ‫أبو ظبي و‫دبي والهند وسريلانكا".

وقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية سلام بين البلدين في البيت الأبيض بالولايات المتحدة، الشهر الماضي، وأعلن الرئيس الأمريكي عن الاتفاق المفاجئ في 13 أغسطس/آب. وأطلق على الاتفاقات التي شملت أيضا التطبيع بين البحرين وإسرائيل اسم "اتفاقات أبراهام"، تيمنا بالنبي إبراهيم الذي يعتبر أبا الديانات الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام.