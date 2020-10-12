اليونان تعلق على إعادة تركيا سفينة تنقيب إلى شرق المتوسط

علقت السلطات اليونانية، اليوم الاثنين، على إعادة تركيا سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" إلى شرق البحر المتوسط.

وأدانت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان لها، القرار التركي، مؤكدة أن "الخطوة تشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي". وأضافت أن تركيا "غير جديرة بالثقة وغير صادقة في رغبتها بالحوار"، وذلك حسب قناة "فرانس برس".

وتابعت أن أنقرة "أبرز عامل عدم استقرار في المنطقة انطلاقا من ليبيا ووصولا إلى منطقة بحر إيجة وقبرص وسوريا والعراق والآن ناغورني قره باغ".

Turkey’s new illegal Navtex for illegal surveys south of Kastelorizo on Greece’s continental shelf, 6.5 nautical miles from Greek shores, constitutes a major escalation and direct threat to peace and security in the region@GreeceMFA announcement ➡️ https://t.co/YXc6eouKFt https://t.co/d2tdCdazdv — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 12, 2020

وكانت البحرية التركية أصدرت إخطارا، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، قالت فيه إن "السفينة التركية أوروتش رئيس ستجري مسحا زلزاليا في شرق البحر المتوسط خلال العشرة أيام المقبلة، في خطوة من المرجح أن تجدد التوترات مع اليونان".

وقال الإخطار البحري إن "سفينتين أخريين وهما أتامان وجنكيز خان إلى جانب أوروتش رئيس ستواصل العمل في منطقة تشمل جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية حتى 22 أكتوبر/تشرين الأول".

ويدور خلاف بين البلدين بشأن مطالب متداخلة بالسيادة على موارد الغاز والنفط في المنطقة، في وقت التقى وزيرا خارجية تركيا واليونان الأسبوع الماضي، واتفقا على إجراء محادثات ثنائية بشأن الخلافات.

وكانت تركيا قد سحبت السفينة أوروتش رئيس من المياه المتنازع عليها، "لإعطاء فرصة للدبلوماسية"، قبل اجتماع قمة للاتحاد الأوروبي، فيما قال الأخير بعد القمة، إنه "سيعاقب تركيا إذا استمرت في عملياتها في المنطقة في خطوة، قالت أنقرة إنها "ستؤدي إلى زيادة توتر العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".