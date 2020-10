اليونان تعلق على إعادة تركيا سفينة تنقيب إلى شرق المتوسط

Turkey’s new illegal Navtex for illegal surveys south of Kastelorizo on Greece’s continental shelf, 6.5 nautical miles from Greek shores, constitutes a major escalation and direct threat to peace and security in the region@GreeceMFA announcement

➡️ https://t.co/YXc6eouKFt https://t.co/d2tdCdazdv

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 12, 2020