القوات الأمريكية تشن ضربات جوية على ولاية هلمند دعما للقوات الأفغانية ضد طالبان

أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الاثنين، شن ضربات جوية على مدار يومين ضد حركة طالبان في ولاية هلمند جنوبي أفغانستان، مع تصعيد الأخيرة هجماتها أخيرا ضد القوات الأفغانية.

القاهرة - سبوتنيك . وقال متحدث القوات الأمريكية في أفغانستان، العقيد صوني ليغيت، نقلا عن قائد القوات، الجنرال سكوت ميلر: "على مدار اليوميين الماضيين، نفذت القوات الأمريكية في أفغانستان ضربات موجهة عدة في هلمند للدفاع عن قوات الدفاع الوطني الأفغانية التي تعرضت لهجوم من قبل طالبان، وذلك تماشيا مع الاتفاق بين الولايات المتحدة والحركة"، مؤكدا "مواصلة القوات الدفاع عن القوات الأفغانية ضد هجمات طالبان".

ودعا ليغيت، طالبان "لوقف هجماتهم في هلمند بشكل فوري وخفض العنف عبر أنحاء البلاد"، محذرا من أن تلك الهجمات تتعارض مع الاتفاق مع الولايات المتحدة وتقوض محادثات السلام الجارية".

وكانت قناة "تولو نيوز" الأفغانية، نقلت عن مصادرها، قالت إن عشرة جنود من الجيش الوطني الأفغاني وثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب ثلاثة أخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدفت طريقا استراتيجيا في أفغانستان.

وتعاني أفغانستان من صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان، في وقت يقوم فيه تنظيم "داعش" الإرهابي بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.