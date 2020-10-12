إيران تعلن تجريب لقاح ضد "كورونا" على القردة وتكشف موعد اختباره على البشر

أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الاثنين، عن "اختبار لقاح ضد فيروس "كورونا" على القردة"، مؤكدا أنه أعطى نتائج إيجابية.

وقال نمكي، في كلمة له، "تابعنا العمل في مراحل مختلفة وأجریت تجارب علی النماذج الحیوانیة حتی القرود وحصلنا علی نتائج جیدة جدا"، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا".

وأضاف: "في غضون أسبوعین إلی ثلاثة أسابیع مقبلة، سنبدأ باختبار اللقاح علی البشر. جمیع أعمالنا في هذا المجال تتوافق مع المعاییر الدولیة والبروتوکولات الخاصة بمنظمة الصحة العالمیة ومنظمة الغذاء والدواء. وسیقدم تقریر بشأن هذه الإجراءات إلی منظمة الصحة العالمیة اعتبارا من الیوم".

وفی إشارة إلی الغموض في مجال لقاح "کورونا"، قال وزير الصحة الإيراني، "نحن نتخذ خطوات فعالة للوصول إلی اللقاح، ولكن لا تزال هناك غموض حول مدة صلاحیة اللقاح وفعالیته، وما إلی ذلك، حیث یتم العمل علیه".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، عن تسجيل 4206 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 504281، كما أعلنت عن تسجيل 272 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 28816.