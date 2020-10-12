بنغلاديش...مرسوم رئاسي بتطبيق عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم الاغتصاب

أعلنت السلطات في بنغلاديش أنها سوف تبدأ تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الاغتصاب.

وكانت بنغلاديش قد شهدت احتجاجات حاشدة، خلال الأيام الماضية، نددت بارتفاع مستوى العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي س" عن وزير العدل في بنغلاديش، قوله إن الرئيس سيصدر مرسوما بتطبيق عقوبة الإعدام بحق المغتصبين ، يوم الثلاثاء.

وكانت قد انطلقت تظاهرات غاضبة في بنغلاديش بعد هجوم من قبل مجموعة من الرجال على شابة، الأسبوع الماضي، وانتشرت لقطات مصورة للهجوم على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتشير التقارير إلى أن الشرطة سجلت ما يقرب من 5500 حالة اغتصاب العام الماضي، لكن معدلات الإدانة منخفضة للغاية.

ويطالب المتظاهرون أيضًا بإجراء محاكمات أسرع وتغيير طرق الحكم فى قضايا الاغتصاب.