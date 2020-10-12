وزيرا الدفاع الروسي والتركي يبحثان هاتفيا الوضع في قره باغ وقضايا الدفاع والأمن في إدلب وليبيا

وبحسب بيان وزارة الدفاع التركية، فقد أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار لنظيره الروسي سيرغي شويغو "ضرورة إنهاء أرمينيا هجماتها على المناطق السكنية وانسحابها من الأراضي التي تحتلها". مضيفا:

ليس من المعقول أن تنتظر أذربيجان 30 عاما أخرى للتوصل إلى حل، نحن نقف إلى جانبها في العملية التي أطلقتها لاستعادة أراضيها.

من جهة أخرى قال أكار "تركيا أوفت بتعهداتها بإدلب السورية في إطار تفاهم 5 مارس".

وكانت قد جرت، في ذلك التاريخ، مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في موسكو وتوصلا إلى وثيقة مشتركة حول التسوية في إدلب تتخلل وقف إطلاق النار

وبالحديث عن الوضع الليبي، قال أكار: إن "تاريخ الصداقة الممتد على مدى 500 عام بين تركيا وليبيا، حيث ستواصل علاقات الأخوة من أجل تحقيق الاستقرار في منطقة".

وختم أن "تركيا ستواصل بذل ما بوسعها من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا وهي تدعم ليبيا مستقرة ومستقلة وذات سيادة في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

يذكر أن الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان كانت قد تجددت، في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ نحو ثلاثة عقود، وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين.