إيران تسجل أعلى عدد يومي لوفيات كورونا

قالت وزارة الصحة في إيران، اليوم الاثنين، إن البلاد سجلت عددا قياسيا لوفيات فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية بلغ 272 وفاة، ما رفع إجمالي من أودى المرض بحياتهم إلى 28816 في أكثر الدول تضررا بالجائحة في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، بحسب وسائل إعلام إيرانية، إن عدد الإصابات الجديدة بالمرض بلغ 4206 حالات خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 504281.

وحذر مسؤولون في قطاع الصحة الإيراني من موجة ثالثة للجائحة في البلاد بينما ألقت الحكومة بمسؤولية عودة المرض للانتشار على تراجع التزام المواطنين بالإجراءات الصحية.

وأصبح وضع الكمامات إلزاميا في الأماكن العامة في العاصمة طهران اعتبارا من السبت وأعلن الرئيس حسن روحاني أن المخالفين ستفرض عليهم غرامات.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات تعتزم إلزام المواطنين بوضع الكمامات في الأماكن العامة في مدن كبرى أخرى في البلاد.