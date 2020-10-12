قبل 27 عاما... بايدن يهاجم فكرة روج لها في برنامجه الانتخابي الحالي... فيديو

تجنب الديمقراطي جو بايدن مراراً وتكراراً التعليق على فكرة "تعبئة المحاكم"، أو زيادة عدد قضاة المحكمة العليا من 9 إلى 15 التي اقترحها ضمن برنامجه الانتخابي، بعد تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الفكرة "سوف تدمر المحكمة بشكل دائم" إذا تم تنفيذها.

موسكو - سبوتنيك. وتجاهل بايدن أسئلة الصحفيين بعدما ظهرت لقطات قديمة له على الإنترنت وهو يهاجم بشدة فكرة تعبئة المحكمة العليا.

وقال بايدن في ثمانينيات القرن الماضي: "من الواضح أن الرئيس فرانكلين روزفلت كان له الحق في إرسال اقتراح إلى مجلس الشيوخ الأمريكي والكونغرس الأمريكي بتعبئة المحكمة. وكان من حقه تماما أن يفعل ذلك. ولم ينتهك أي قانون، بل كان على حق مطلق في لغته القانونية. ولكنها كانت فكرة غبية. لقد كان من الخطأ الفادح الرهيب أن يتخذ ذاك القرار".

وتم تصوير المقطع في يوليو 1983، مع بايدن، الذي كان عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير في ذلك الوقت، عندما هاجم قضيّة تعبئة المحكمة العليا أثناء جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس الشيوخ.

وهاجم ترامب، في تغريدة نشرها على تويتر، فكرة بايدن فور طرحها، مشيرًا فيها إلى أن "الحزب الذي ينتمي إليه روزفلت أخبره أنه لا يمكنك تعبئة المحكمة العليا للولايات المتحدة لأنها ستدمر المحكمة بشكل دائم".

FDR’s own party told him you cannot PACK the United States Supreme Court, it would permanently destroy the Court. @judgejeanine @tedcruz But now the Radical Left Democrats are pushing Biden to do this. He has zero chance against them! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2020

​وسعى الرئيس الأمريكي مرارا للتشكيك في شرعية الانتخابات، بسبب مخاوفه بشأن التصويت عبر البريد الذي شجع عليه الديمقراطيون خلال جائحة فيروس كورونا.

وكان ترامب، قد عبر عن اعتقاده بأن الأمر سينتهي بانتخابات 2020 الرئاسية في المحكمة العليا، مضيفا أنه "يعتقد بأن هذا هو سبب أهمية وجود تسعة قضاة".