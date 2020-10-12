بعد أيام من إصابته بكورونا... ترامب يستأنف حملته الانتخابية وسط حشد من أنصاره

يعود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى السباق الانتخابي مرة أخرى، حيث سيضع نزاعه مع مرض "كوفيد 19" خلف ظهره، اليوم الاثنين، عندما يلتقي بحشد من أنصاره في فلوريدا قبل 3 أسابيع من الانتخابات الرئاسية.

سيكون الحدث في مطار في سانفورد، فلوريدا، أول تجمع انتخابي لترامب منذ أن ثبت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

قال ترامب، الذي أمضى 3 ليال في المستشفى لتلقي العلاج، أمس الأحد، إنه تعافى تماما ولم يعد معديا، لكنه لم يذكر بشكل مباشر ما إذا كانت نتيجة اختبار فيروس كورونا سلبية.

ويسعى الرئيس الجمهوري، 74 عاما، إلى تغيير ديناميكيات السباق الذي تُظهر استطلاعات الرأي الوطنية وبعض استطلاعات الرأي الحكومية أنه قد يخسر أمام المنافس الديمقراطي جو بايدن، 77 عاما.

في السياق ذاته، يتوجه بايدن، اليوم، إلى ولاية أوهايو، التي فاز فيها ترامب بنسبة 8 نقاط مئوية في عام 2016. هذه هي الرحلة الثانية لبايدن في غضون أسابيع إلى أوهايو، والتي كان يُعتقد في السابق أنها بعيدة المنال ولكن تظهر استطلاعات الرأي الآن أن المنافسة فيها باتت محتدمة.

ستتم مراقبة تجمع ترامب في فلوريدا والتجمعات المخطط لها، في بنسلفانيا يوم الثلاثاء، وأيوا يوم الأربعاء، وكارولينا الشمالية يوم الخميس، عن كثب لمعرفة ما إذا كان الرئيس قد أعاد تشكيل نهج حملته منذ إصابته بالفيروس.